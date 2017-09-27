Сильный ветер – причина отключения света в Крыму

Сегодня у жителей нескольких районов полуострова были кратковременные перебои с электричеством. Ветер стал причиной 9 обрывов ЛЭП 6-10 кВ и множества локальных обрывов в сетях 0,4 кВ, непосредственно питающих дома и офисы абонентов – сообщает Крымэнерго.

По состоянию на 15:00 частично были обесточены 12 населенных пунктов в Симферопольском, Ленинском, Сакском, Октябрьском, Бахчисарайском районах и Керчи. В нашем городе на проблемы с электроэнергией жаловались жители ул. Театральная, ул. Кулакова и ул. Кавказская.

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Последствия непогоды оперативно устраняются, однако из-за сохранения сильного ветра возникают новые обрывы. Энергетики восстанавливают поврежденные шлейфы и вязки проводов, заменяют разрушенные и сбитые ветром изоляторы, устраняют обрывы, вызванные порывами ветра, упавшими деревьями и их ветвями.

Напомним, до 29 сентября управление МЧС России по Республике Крым объявило экстренное предупреждение об усилении северо-восточного ветра до 22-27 м/с.

Вследствие сохранения штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи.

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