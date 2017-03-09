Симферопольская группа ФАНКФАРЫ «взорвала» «Камелот»

Керчь отпраздновала 8 Марта. Один из любимых весенних праздников остался позади. Каждая из дам получила долю своего внимания и поздравлений. Керчанкам тоже удалось не скучать в этот день. Развлекательные заведения города предоставили возможность запомнить вечер Международного женского дня надолго.

Так, диско-холл «Камелот» подготовил яркую вечеринку, гости которой смогли не только провести праздничный вечер с друзьями, но и «зажечь» на танцполе, и даже выиграть приятные сертификаты.

Изюминкой вечера стало выступление кавер-группы из Симферополя «ФАНКФАРЫ». Любимые хиты в живом исполнении не оставили равнодушным никого! Зал подпевал и даже подтанцовывал музыкантам. Группа настолько понравилась гостям, что ее вызвали на «бис» и вовсе не хотели отпускать.

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«Удивительная атмосфера, Керчь очень хорошо встретила, было безумно приятно выступать», — отметил солист коллектива Александр.

Однако вечер с уходом со сцены группы «ФАНКФАРЫ» не закончился. Гости ещё долго продолжали веселиться с Dj Filatov и Seenlay, и вечно весёлым ведущим Жорой Бондаренко.



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