Симптомы пульпита

Пульпит представляет собой мягкую ткань, которая заполняет полость зуба. Она имеет в себе большое количество нервных окончаний, кровеносных, а также лимфатических сосудов. Стоит отметить что пульпа выполняет такие следующие функции: защитную, трофическую. Первая функция препятствует попаданию патологических микроорганизмов за пределы зуба. А вот вторая – обеспечивает питание всего зуба. Пульпит представляет собой воспаление пульпы.

Лечение пульпита лучше всего проводить сразу же как только вы заметили его появление, далее информацию о нем можно посмотреть на сайте. Вот причины по которым возникает пульпит:

инфекционные;

физические факторы;

химические факторы.

Как бы вы не боялись стоматолога лечить зубы всегда стоит вовремя чтобы избежать неприятных последствий.

Лечим пульпит

Чтобы вылечить пульпит нужно посетить врача, который проведет полную диагностику, а затем назначит соответствующее лечение. Без диагностики здесь просто не обойтись. Все дело в том что пульпит, вернее некоторые его симптомы очень схожи с кариесом. А для того чтобы врач смог увидеть анатомию корневых каналов зуба нужно провести рентгенодиагностику.

Лечение данного заболевания проводиться всего лишь двумя способами, о которых мы поговорим более подробно. Это витальный метод и девитальный. Первый способ предполагает лечения заболевания с использованием анестезии, а вот второй делается без анестезии. Лечение подразумевает качественную инструментальную медикаментозную обработку, а аткже последующую обтурацию корневого канала зуба. Важным моментом о котором стоит упомянуть есть то, что при эндодонтическом лечении зубы теряют свою прочность на 70%. Какой метод использовать — решать только лишь вам. Если пульпит обнаружен у детей, то лечение проводит только лишь детский врач стоматолог.

Правильный выбор

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