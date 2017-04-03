Ситуация на дорогах Керчи 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, на керченских дорогах наблюдается активность, которая связна с приходом тёплого времени года.

Так, на новую дорогу, которая следует от Керченской паромной переправы в город, продолжают наносить необходимую разметку, дабы урегулировать движения по шоссе.

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В районе остановки «СРЗ» произошло ДТП, в которое попали «Hyundai» и «ВАЗ-2110». В связи с этим в данном районе затруднено движение автотранспорта.

Также на повороте в посёлок Аджимушкай работает техника, которая убирает мусор с дороги. Автомобилистам следует быть аккуратными в данном участке дороги.



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