Ситуация на дорогах Керчи 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, на керченских дорогах наблюдается активность, которая связна с приходом тёплого времени года.
Так, на новую дорогу, которая следует от Керченской паромной переправы в город, продолжают наносить необходимую разметку, дабы урегулировать движения по шоссе.
Читайте: Не спи за рулем: где на дорогах Керчи стоит быть предельно внимательным
В районе остановки «СРЗ» произошло ДТП, в которое попали «Hyundai» и «ВАЗ-2110». В связи с этим в данном районе затруднено движение автотранспорта.
Также на повороте в посёлок Аджимушкай работает техника, которая убирает мусор с дороги. Автомобилистам следует быть аккуратными в данном участке дороги.