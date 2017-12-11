Ситуация на Керченской паромной переправе 11 декабря

Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе «Морской дирекции» сегодня ночью.

Переправа работает в штатном режиме, пассажиров перевозят четыре парома. Напомним, сегодня вечером из-за сильного, порывистого ветра переправится с Порта Крым в Порт Кавказ и обратно было невозможно.

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Сейчас ветер стих, в Керчи по прогнозам синоптиков в течении дня переменная облачность, без осадков. Ветер западный 12-15 м/с, температура воздуха +12 +15 градусов, температура воды +7 +8.



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