Ситуация на Керченской паромной переправе 12 февраля

По состоянию на 12 февраля на грузовой и пассажирской линиях работа паромов осуществляется согласно графику. По данным диспетчеров паромные переправы через Керченский пролив работают в штатном режиме.

Текущая обстановка движения паромов интересует многих пользователей переправы. Несмотря на то, что ещё сегодня ночью были остановки в движении паромов из-за ледохода, то по факту на данный момент паромы работают в полноценном режиме. На сегодня перебоев в работе переправы не прогнозируется.

сегодня, 12 февраля, перебоев в работе переправы не прогнозируется

12 февраля в Керчи ожидается северо-восточный ветер, 8-10 м/сек, температура воздуха минус 2 градуса Цельсия, что никак не должно негативно повлиять на движение паромов. Сейчас керченская паромная переправа работает в обычном режиме. На пассажирской линии «порт Кавказ – порт Крым» задействован паром «Крым».

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Напомним, как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, 8 и 9 февраля в Керчи действовало штормовое предупреждение, в связи с которым движение паромов пассажирской и грузовой переправ было приостановлено. По причине двухдневного простоя паромов, в накопителях скопилось огромное количество транспорта. Число грузовых автомобилей, которые ожидали в портах «Крым» и «Кавказ» превышало 600 единиц. На данный момент эта проблема устранена и никакого большого скопления транспорта нет. В порт Крым и в порт Кавказ ожидание легковых автомобилей составляет 1-2 часа.

из-за ледохода в Керченском проливе работают только паромы ледового класса

Предположительно на завтра 13 февраля в Керчи ожидаются благоприятные погодные условия для работы переправы. Ветер будет восточный и северо-восточный, температура воздуха -1 -3 С.

Редакция сайта КерчьИНФО информирует, что из-за ледохода из Азовского моря в Черное через Керченский пролив, на паромных переправах могут быть задействованы только паромы ледового класса.

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