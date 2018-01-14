Ситуация на Керченской паромной переправе днём 14 января

Шторм в Керченском проливе понемногу стихает, почти тысяча транспортных средств вскоре может оказаться на противоположном берегу.

Керченская паромная переправа открыта и работает по фактическим погодным условиям. Об этом сообщает пресс-служба «Морской дирекции». В порту Крым в пробный рейс отправится «Елена», в порту «Кавказ» погрузка начнется, когда прибудет первый паром.

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Напомним, паромы перестали ходить в пятницу ночью. В очереди на переправу скопилось более 900 транспортных средств. Для пассажиров обоих портов работала полевая кухня.



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