Ситуация на керченской паромной переправе: прогнозы синоптиков сбылись

Ворвавшийся в город сильный ветер стал причиной проблем в работе Керченской паромной переправы. Об этом сообщает оператор перевозок «Морская дирекция».

Редакции КерчьИНФО стало известно, что переправа прекратила свою работу сегодня ночью из-за шторма. До улучшения погодных условий оперативную информацию можно получить по телефону – 8-989-299-42-60

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Ранее сообщалось, что переправа может остановиться на 5 дней. Судя по прогнозам погоды, это вполне возможно. На данный момент в Керчи -2,8 градуса, ветер 9 м/с с порывами до 15 м/c .

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