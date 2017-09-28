Ситуация на Керченской паромной переправе сегодня 28 сентября

Шторм уже третий день продолжает бушевать в водах Керченского пролива. Неблагоприятные погодные условия парализовали работу паром. Уже более 58 часов остановлено движения паромов на Керченской паромной переправе. До настоящего момента стихия не позволила сделать ни одного рейса.

На Керченской переправе в Крыму почти 3 000 машин ждут открытия движения. Около полутора тысяч автомобилей скопились со стороны Крыма, остальные ожидают со стороны Краснодарского края.

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В порту «Крым» скопилось 590 легковых автомобилей, 44 автобуса и 120 грузовых транспортных средств. В порту «Кавказ» 315 легковушек, 79 автобусов и 220 грузовиков. На специальной площадке для грузовиков со стороны Крыма стоит почти 700 фур. С краснодарской стороны — 645.

Силами ООО «Морская дирекция» совместно с Администрацией города и МЧС России для пассажиров, ожидающих в порту очереди на паром организовано регулярное бесплатное горячее питание, напитки (чай, вода). На территории накопительных площадок расположены залы ожидания, которые оборудованы комнатой матери и ребенка, медпунктами, системами кондиционирования, местами общественного питания, санитарными узлами, предусмотрен бесплатный Wi-Fi.

Также был открыт дополнительный зал ожидания, где для удобства и комфортного отдыха пассажиров размещены кровати.

Погода в Керчи

Прогнозы синоптиков неутешительные: сильный ветер продержится до первой половины дня 29 сентября.

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