Ситуация на Керченской паромной переправе сегодня 29 сентября

Шторм уже четвертый день продолжает бушевать в водах Керченского пролива. Неблагоприятные погодные условия парализовали работу паромов.

С вечера 25 сентября функционирование Керченской паромной переправы приостановлено. Тысячи людей и автомобилей оказались в плену непогоды.

Состоянием на 10:00 29 сентября переправа все еще закрыта.

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Согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер будет утихать со второй половины 29 сентября. Следовательно, стоит ожидать, что паромы возобновят рейсы либо к вечеру пятницы, либо уже в субботу.

По состоянию на 06.00 час. 29 сентября скопление автотранспорта в порту «Крым» составляет 1700 единиц: 1500 легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта г. Керчь 158 грузовых автомобилей. Общее количество человек, ожидающих очереди на паром – 2959 человек, из них 29 детей.

Тем временем силами ООО «Морская дирекция» совместно с Администрацией города и МЧС России для пассажиров, ожидающих в порту очереди на паром организовано регулярное бесплатное горячее питание, напитки (чай, вода). На территории накопительных площадок расположены залы ожидания, которые оборудованы комнатой матери и ребенка, медпунктами, системами кондиционирования, местами общественного питания, санитарными узлами, предусмотрен бесплатный Wi-Fi.

Также был открыт дополнительный зал ожидания, где для удобства и комфортного отдыха пассажиров размещены кровати.

Погода в Керчи

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в течение суток 29 сентября порывы ветра достигают 22-27 м/с. К утру 30-го сентября скорость ветра снизится до 17-22 м/с”. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде.

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