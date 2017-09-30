Ситуация на Керченской паромной переправе сегодня 30 сентября

Спустя несколько дней простоя паромная переправа «Порт Крым – Порт Кавказ» возобновила свою работу. Радостное событие для пассажиров, ожидающих переправы на другой берег, случилось вчера, 29 сентября, в 16:45.

По данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция» Керченская паромная переправа осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения.

C 22:20 25.09.2017 по 16:45 29.09.2017 работа Керченской паромной переправы была прекращена по погодным условиям, штормовой ветер до 19-25 м/с.

За 29.09.2017 перевезено: пассажиров – 8813, легкового автотранспорта – 1537 ед., грузового автотранспорта – 227 ед. (в том числе 64 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов – 104 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 2894 а/м.

Читайте: Порт Крым – Порт Кавказ: движение паромов возобновлено

Что касается грузовой паромной линии, то с 18:00 до конца дня (29 сентября) тремя паромами было сделано 9 рейсов. Сегодня (30 сентября) планируется совершить до 40 рейсов.

В целом паромная переправа планирует работать согласно фактическим условиям погоды. Так, сегодня в Керчи ожидается облачность, температура воздуха составит +14 градусов по Цельсию, а скорость ветра – 35 км/ч. Завтра, по прогнозам синоптиков, скорость ветра снизится до 34 км/ч. Со вторника же ветер совсем утихнет, и на следующей неделе его скорость будет составлять 13-26 км/ч.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

