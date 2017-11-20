Ситуация на Керченской переправе сегодня 20 ноября

Плотный туман окутывает керченские утра уже третий день. Для водителей различных транспортных средств это создаёт сложности в передвижении, особенно это касается водного транспорта. Как сообщили в КерчьИНФО в «Морской дирекции», Керченская паромная переправа работает по фактическим погодным условиям.

Сегодня ночью на несколько часов ( с 2.00 до 6.00 ч.) из-за тумана движение паромов было приостановлено. В «Морской дирекции» отмечают, что в данный момент курсируют 6 паромов.

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Также в компании напомнили, что при условиях, когда туман и видимость до отметки 500 метров, паромы прекращают функционировать и останавливают перевозки. Оперативную информацию о работе Керченской паромной переправы можно получить по телефону 8-989-299-42-60

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