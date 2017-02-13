Ситуация на паромной переправе 13 февраля

В связи с ухудшением погодных условий и скоплением льда в акватории Керченского пролива работа переправы затруднена и ее пропускная способность снижена. Об этом сообщает пресс-центр ООО «Морская дирекция».

Накопление по состоянию на 16:00 13 февраля 2017:

— со стороны порта Крым – 6 легковых, 1 автобуса, 118 грузовых автомобиля;

— со стороны порта Кавказ – 64 легковых, 2 автобус, 555 грузовых ТС.

Время ожидания погрузки для грузовых автомобилей со стороны порта Крым составляет 24 часа, со стороны порта Кавказ – 46 часа.

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Неблагоприятные погодные условия и понижение температуры стали причиной активного образования льда в Керченском проливе, а также дрейфа льдов в пролив из акватории Азовского моря. 11 февраля 2017 распоряжениями капитанов морских портов Кавказ и Керчь было объявлено о начале ледокольных проводок в соответствующих морских портах. В соответствии с Обязательными постановлениями по указанным морским портам движение судов, не имеющих ледового класса, до окончания ледовой обстановки не осуществляется.

Таким образом, на линии «Кавказ – Крым» курсирует паром «Крым» (вместимостью до 140 легковых ТС или 20 грузовых ТС и 685 пассажиров), на линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» курсируют паромы «Борис Штоколов» (вместимостью до 25 грузовых ТС и 50 пассажиров) и «Ейск» (вместимостью до 16 малотоннажных ТС и 54 пассажира).

В период временных затруднений в работе переправы рекомендуем воздерживаться от поездок через Керченскую паромную переправу до улучшения ситуации.

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