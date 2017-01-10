Вчера, 9 января 2017 года, Керченская паромная переправа осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения, но в штатном режиме, без перебоев. Сегодня, 10 января, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.

На линии «порт Кавказ – порт Крым» в настоящее время задействованы паромы «Олимпиада», «Гликофилоуса III», «Крым» и «Елена».

В портах Крым и Кавказ скопления легковых автомобилей нет.

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействован паром «Протопорос IV», «Ейск»-2За.

На линии «Порт Кавказ – Керченский рыбный порт» задействованы паромы «Мария», «Лаврентий». За прошлые сутки на этой линии было перевезено 111 машин, 23 из которых с опасным грузом. По причине значительного ухудшения видимости вчера, 9 января, с 20:00 до 23:00 линия не работала.

За 09.01.2017 Керченской паромной переправой перевезено: пассажиров – 5609, легкового автотранспорта – 1254 ед., грузового автотранспорта – 223 ед. (в том числе 40 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов – 84 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 2835 а/м.

Прогноз погоды на Керченской паромной переправе на 10 января

10 января в районе Керченской паромной переправы ожидается ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Ночью и утром снег, метель, осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Видимость хорошая, в осадках 1-2 км. Высота волн 3-8 дм. Температура воздуха ночью и днем 0…-2°.

10 января нарушений в работе Керченской паромной переправы не прогнозируется, однако при ухудшении погодных условий работа переправы будет прекращена.

В районе Керчи синоптики прогнозируют следующую метеорологическую обстановку: Вероятность осадков — 90%, ветер западный, 5-7 м/с. На дорогах гололедица. Влажность 85-95%. Температура воздуха ночью -2…-5°, днем +1…-1°.

Прогноз погоды в Керченском проливе на 10-15 декабря

10 января ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с, вечером порывы 14 м/с. Ночью и утром снег, метель, осадки, налипание мокрого снега, местами гололед. Видимость хорошая, в осадках 1-2 км. Высота волн 7-12 дм. Температура воздуха ночью и днем -3…+2°.

В четверг, 12 января, возможно усиление ветра до критических значений.

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