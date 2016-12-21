Ситуация на паромной переправе сегодня 21 декабря

Вчера, 20 декабря 2016 года, паромная переправа через Керченский пролив осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения. Сегодня, 21 декабря, движение паромов осуществляется по расписанию. Накопления автотранспорта в накопителях — нет.

На линии «Порт Кавказ – Керченский рыбный порт» задействованы паромы «Мария», «Лаврентий» и «Победа».

На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Крым», «Гликофилоуса III», «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Протопорос IV» и «Елена».

Читайте: КерчьИНФО представляет: грузовая паромная линия «Порт Кавказ — Керчь»

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Борис Штоколов» и«Ейск».

На данный момент сила ветра близка к критической! Высота волн также приближается к критической отметке!

Прогноз погоды по Керченской паромной переправе на 21 декабря

21 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО КРЫМУ НА 21 ДЕКАБРЯ

В районе Керчи синоптики прогнозируют следующую метеорологическую обстановку: облачно. Временами мокрый снег, снег, метель. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем 0…-2°.

Уровень силы ветра может достичь критического значения для принятия решения о запрете движения паромов через Керченский пролив.

Прогноз погоды в Керченском проливе на 22-25 декабря

Уже завтра синоптики прогнозируют снижение силы ветра. На несколько дней в Керченском проливе установится спокойная погода. Однако в понедельник, 26 декабря, вновь ожидается усиление ветра до критических значений.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

