Вчера, 21 декабря 2016 года, паромная переправа через Керченский пролив осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения. Сегодня, 22 декабря, движение паромов осуществляется по расписанию. Накопления автотранспорта в накопителях — нет. На линии «Порт Кавказ – Керченский рыбный порт» задействованы паромы «Мария», «Лаврентий» и «Победа». На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Крым», «Гликофилоуса III», «Олимпиада», «Майор Чапичев», и «Елена».

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Борис Штоколов» и«Ейск».

Прогноз погоды по Керченской паромной переправе на 22 декабря

22 декабря в Крыму ожидается умеренный северо-восточный ветр 6-11 м/с. На дорогах гололедица. Высота волн 2-7 дм. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем 0…-2°

На 22 декабря штормового предупреждения нет

В районе Керчи синоптики прогнозируют следующую метеорологическую обстановку: облачно. Без осадков. ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -3…+2°.

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Прогноз погоды в Керченском проливе на 22-25 декабря Уже завтра синоптики прогнозируют снижение силы ветра. На несколько дней в Керченском проливе установится спокойная погода. Однако во вторник, 27 декабря, вновь ожидается усиление ветра до критических значений.

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