Вчера, 22 декабря 2016 года, паромная переправа через Керченский пролив осуществляла работу в штатном режиме, без перебоев. Сегодня, 23 декабря, движение паромов также осуществляется по расписанию. Накопления автотранспорта в накопителях — нет. На линии «Порт Кавказ – Керченский рыбный порт» задействованы паромы «Мария», «Лаврентий» и «Победа». На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Крым», «Гликофилоуса III», «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Протопорос IV» и «Елена».

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Борис Штоколов» и «Ейск».

За 22.12.2016 перевезено: пассажиров – 5846, легкового автотранспорта – 1238 ед., грузового автотранспорта – 1055 ед. (в том числе 165 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов – 92 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 6703 а/м.

Прогноз погоды по Керченской паромной переправе на 23 декабря

23 декабря в Крыму ожидается умеренный северо-восточный ветер 6-11 м/с. Видимость хорошая. На дорогах гололедица. Высота волн 2-7 дм. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем 0…+2°

23 декабря существует вероятность возникновения в утренние и вечерние часы нарушений в работе Керченской паромной переправы (источник – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений)

В районе Керчи синоптики прогнозируют следующую метеорологическую обстановку: облачно. Без осадков. ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1…-2°, днем +1…0°.

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Прогноз погоды в Керченском проливе на 23-27 декабря

На несколько дней в Керченском проливе установится спокойная погода, но существует вероятность нарушений работы переправы из-за резких изменений метеоусловий. В понедельник, 26 декабря, вновь ожидается усиление ветра до критических значений.

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