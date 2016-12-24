Вчера, 23 декабря 2016 года, паромная переправа через Керченский пролив осуществляла работу в штатном режиме, без перебоев. Сегодня, 24 декабря, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде (туман).

На пассажирской линии «порт Кавказ – порт Крым» в настоящее время задействованы паромы «Гликофилоуса III», «Майор Чапичев», «Олимпиада», «Крым» и «Елена».

В порт Крым и порт Кавказ ожидание легковых автомобилей 1-2 часа. На линии «Порт Кавказ – Керченский рыбный порт» задействованы паромы «Мария», «Лаврентий» и «Победа».

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Борис Штоколов» и «Ейск».

Прогноз погоды на Керченской паромной переправе на 24 декабря

24 декабря ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Видимость хорошая, ночью и утром местами дымка 2-4 км. Высота волн 1-6 дм. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем 0…+2°.

В районе Керчи синоптики прогнозируют следующую метеорологическую обстановку: облачно. Без осадков. ветер северо-восточный, восточный 8-11 м/с. На дорогах местами гололедица. Власжность 95%. Температура воздуха ночью -1…-2°, днем +1…0°.

Прогноз погоды в Керченском проливе на 23-27 декабря

На несколько дней в Керченском проливе установится спокойная погода, но существует вероятность нарушений работы переправы из-за резких изменений метеоусловий. В понедельник, 26 декабря, вновь ожидается усиление ветра до критических значений.

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