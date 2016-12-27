Вчера, 26 декабря 2016 года, паромная переправа через Керченский пролив осуществляла работу в штатном режиме, без перебоев. Сегодня, 27 декабря, Керченская паромная переправа также работает в штатном режиме.

На линии «порт Кавказ — Керченский рыбный порт» курсируют грузопассажирские паромы «Мария», «Победа» и «Лаврентий».

На линии «порт Кавказ – порт Крым» в настоящее время задействованы паромы «Олимпиада», «Протопорос-IV», «Гликофилоуса III», «Крым» и «Елена».

В портах Крым и Кавказ скопления легковых автомобилей нет.

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Борис Штоколов».

За 26.12.2016 перевезено: пассажиров – 6559, легкового автотранспорта – 1328 ед., грузового автотранспорта – 764 ед. (в том числе 56 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов – 100 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 5656 а/м.

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Прогноз погоды на Керченской паромной переправе на 27 декабря

27 декабря ветер ночью северо-западный 5-10 м/с; днем юго-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Временами небольшие осадки, ночью слабый гололед. Видимость хорошая, ночью и утром дымка 2-4 км. Высота волн 1-6 дм. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +3…+5°.

27 декабря нарушений в работе Керченской паромной переправы не прогнозируется.

В районе Керчи синоптики прогнозируют следующую метеорологическую обстановку: облачно. Без осадков. ветер западный, 1-2 м/с. На дорогах местами гололедица. Влажность 85%. Температура воздуха ночью -1…0°, днем +2…+4°.

Прогноз погоды в Керченском проливе на 23-27 декабря

26 декабря в Керченском проливе ветер ночью северо-западный 5-10 м/с; днем юго-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Временами небольшие осадки. Видимость хорошая, ночью и утром дымка 2-4 км. Высота волн ночью 5-10 дм, днем 7-12 дм. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем +1…+6°.

К концу недели возможно усиление ветра до критических значений.

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