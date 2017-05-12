Скандального болгарина ждут на Международном фестивале в Керчи

Болгары Крыма приглашают участника «Евровидения-2017» Кристиана КОСТОВА вновь посетить полуостров и заодно принять участие в Международном фестивале «Болгарские встречи»

Об этом сообщил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван АБАЖЕР.

По его словам, молодой исполнитель уже фигурировал в скандалах, связанных с Евровидением-2017. Так, в интернете появилось видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года – это вызвало негодование украинских СМИ.

Однако госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у КОСТОВА оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией САМОЙЛОВОЙ, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Помимо этого, в Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом.

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«Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале «Болгарские встречи», который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной», — сказал АБАЖЕР.

Международный фестиваль ежегодно проходит в конце сентября — начале октября.

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