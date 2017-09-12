Скатерть, поднос или буфет: как декорировать кухню?

В связи с тем, что на кухне мы проводим довольно много времени, необходимо, чтобы она была уютной, красивой, удобной, и всё это не в ущерб её функциональности. Конечно же, в первую очередь все вышеперечисленные качества придаст этому жилому помещению кухонная мебель, которая в нем размещена: навесные шкафы, обеденный стол, стулья (табуретки), мягкий уголок, тот же холодильник. Но без элементов декора не обходится ни одна хозяйка. Давайте попытаемся выяснить, как декорировать кухню правильно.

Выбор элементов декора, в первую очередь, зависит от стиля, в котором вы хотите представить кухню: хай-тек или этнический, японский или английский классический — каждый из них требует наличия только «своих», присущих конкретному стилю, предметов, гармонично вписывающихся в общую картину, будь-то русский самовар или изящный поднос цена которого «не кусается».

Английский стиль

Одной из самых ярких составляющих этого стиля является наличие на кухне плетёного кресла-качалки. Если же площадь помещения не позволяет разместить его без ущерба для «жизненного» пространства, необходимо использовать в качестве элементов декора различные деревянные резные предметы, позолоченную отделку или хрустальную посуду, а также не помешают текстильные панно. Именно они придадут вашей кухне неповторимый вид и особый уют. Но, поскольку на кухне тяжело избежать загрязнения, текстиль требует к себе постоянного внимания с этой точки зрения.

В том случае, если на постоянные уборки и стирку у вас не хватает ни времени, ни желания, ни сил, достаточно будет декорировать окно элегантной римской шторой, а на стол накинуть изящную скатерть.

Под тарелки и приборы в тон ей можно подобрать текстильные салфетки или же верхнюю скатерть–наперон, которая застилается под углом.

Национальный стиль

Этот стиль подразумевает использование характерных для региона вашего проживания элементов декора и столовых приборов. В число последних обычно входят резные деревянные подставки для салфеток и посуды, а также ложки и солонки. Не помешает, кроме этого, и наличие полотенец, прихватки, фартука и набора рукавиц, украшенных национальным орнаментом. На стол следует положить небольшую дорожку, по размерам меньшую, чем столешница, а в углу кухонного помещения поставить большую вазу с полевыми цветами, пшеничными колосьями или подсолнухами.

Кроме этих стилей существует ещё масса других, таких как, например, эклектика, индийский, египетский и прочие. Пределов фантазии нет, но самое главное, чтобы всё было в меру, без излишеств. Например, если вы собираетесь провести романтический ужин, и не знаете, как все устроить на скорую руку, помните, что свечи, также относящиеся к элементам декора, привнесут в него и загадочность, и волшебство.

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