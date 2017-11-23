Сказать все: как узнать о характере женщины по ее украшениям

По таким “мелочам” как обувь, сумочка и украшения легко определить не только эмоциональный настрой женщины, но и ее темперамент. Черты характера “выдают” форма и цвет аксессуара – особенно, если это не простая бижутерия, а настоящая драгоценность.

По мнению специалистов интернет-магазина Злато, ювелирные украшения из драгметаллов (и тем более – с редкими самородками) выбирают самодостаточные личности.

Женщине свойственно “себя украшать” с самого детства: и если маленькие девочки носят алюминиевые колечки с цветастыми пластиковыми “камушками”, девушка-подросток уже сознательно выбирает золото-серебро.

Как узнать по типу ювелирного изделия, КТО перед вами: влюбленная скромница или леди-вамп?

Скромность не порок

Про амбиции и огромный творческий потенциал “скажут” серьги и кольца с большими камнями классической и асимметричной формы. В данном случае металл – золото, платина или серебро – роли не играет. Важна фактура и размеры “камушка”.

Скромные, консервативные украшения (сережки-пуссеты, тонкий ободок колечка, часто с отсутствующим декором) – выбор рационалисток. У такой леди все в порядке “и в мыслях”, и сумочке. Часто украшения она носит, не снимая – например, и на работу, и в домашней обстановке.

Жемчужные облака

Влюбленным натурам, порхающим “в облаках”, присущи романтические украшения с глубоким индивидуальным смыслом:

сережки, колечки и кулоны с белым и розовым жемчугом;

подвески-символы (сердечки, ключики) на цепочках и браслетах;

ожерелья с “солнечными”, розовыми и голубыми камнями – янтарем, гранатом, топазом, рубином.

Если девушка носит кольцо на безымянном пальце левой руки – не исключено, что она помолвлена. О серьезности намерений ее избранника “скажет” присутствующий камень: чем он оригинальнее и дороже, тем глубже его чувства.

Избранность

Подчеркнуть индивидуальность стремятся леди, предпочитающие авторские, дизайнерские украшения – чаще со сложным витиеватым декором.

К ним относятся такие техники как:

чеканка,

ковка,

многоуровневое плетение;

комбинация фактур (два или три цвета золота, несколько типов камней, шелк + металл).

Если в украшениях присутствует камень – несомненно, он подобран по знаку Зодиака и выступает в роли персонального оберега.

Важно и место расположения атрибутики, особенно, если речь идет о пальцах. Так кольцо на мизинце носит капризная, утонченная натура. Перстень на указательном пальце – властная женщина-лидер.

Без разочарований

Психологи уверены, что сознательный отказ от украшений – сигнал о том, что девушка “разочаровалась” в мужчинах, творчески иссякла и устала морально. Это не диагноз, это всего лишь временное состояние ее души.

Чтобы исправить положение, достаточно преподнести ей подарок: от мужа, парня, родителей или подруг. Даже скромный перстенек или кулончик перевернут ее внутренний мир. Под новое эффектное украшение захочется сменить прическу, нанести макияж, подобрать эксклюзивный гардероб с новой сумочкой – и заказать билеты на концерт.

Жизнь продолжается!

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