«Скиф» выйдет в прокат 18 января

В кинотеатрах России покажут фильм Скиф. Картину снимали в Крыму, а первый съёмочный день проходил на побережье Керченского полуострова.

В октябре 2016 года побережье Керченского полуострова стало настоящей площадкой для кинокомпании СТВ. Около моря раскинулся славянский город с подворьем одного из главных героев фильма «Скиф».

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Бухты Караларского заповедника приглянулись известной российской кинокомпании СТВ, за плечами которой съемки легендарного «Бумера» и фильма «Брат». Продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Рустам Мосафир и Вадим Голованов подарили миру новую картину под названием «Скиф», которая выходит в прокат с 18 января 2018 года.

Режиссер Рустам Мосафир рассказал, что Крым – лучшая декорация: «Славянский мир мы снимаем здесь. Скифский мир мы снимаем в Донузлаве, под Ялтой мы снимаем мир берендеев».

Действия фильма перенесут зрителей в одиннадцатый век, во время умирающей скифской цивилизации. Несколько враждующих между собой героев будут вынуждены идти одной дорогой. Авторы сценария обещают высокоэмоциональный исторический фильм, который окажет воздействие на зрителей. Но каждый вынесет из этой картины свою мораль.

В историческом проекте задействовано не очень много актеров, но каждый из них играет важную роль – главное показать сильных и харизматичных героев. Свой вклад в создание картины под названием «Скиф» внесут и крымчане.

Текст: Вероника Котькова.

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