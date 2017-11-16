Скифское золото «разорвёт» музейные связи с Голландией

Министерство культуры России может приостановить музейные отношения с Голландией, если суд решит не возвращать коллекцию скифского золота в крымские музеи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ.



По его словам, Амстердам создает «опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей»: «Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена».

Все нормы международного и музейного прав на стороне крымских музеев – коллекцию скифского золота нашли в Крыму, исследовали и хранили здесь же.

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Теперь, как отмечает министр культуры, неизвестно, как проводить выставки в Голландии: «Например, привезешь туда собрание из Эрмитажа или Третьяковки — и гадай, не придет ли в голову какому-нибудь еще судье эти ценности на сторону отдать».

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Напомним, что зимой 2014 года четыре крымских музея (среди которых Керченский историко-культурный заповедник) для выставки в Амстердаме предоставили сотни экспонатов из своих коллекций «скифского золота». Обратно в Крым экспонаты должны были вернуться до 1 июня того же года. Однако, после воссоединения Крыма с Россией права на музейные ценности заявила Украина. В связи с этим процедура возвращения ценностей приостановлена до разрешения спора юридически, либо через мирное соглашение.



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