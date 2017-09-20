Скифское золото вновь обнаружено в Крыму

При археологических раскопках Усть-Альминского некрополя (Прим.ред. – Городище находится недалеко от с. Песчаное Бахчисарайского района) обнаружено более 100 уникальных золотых скифских украшений.

Главная находка этого археологического сезона на реке Альме – захоронение женщины в склепе, датируемое первым веком нашей эры. На женщине обнаружили венок из золотых листьев, золотые серьги, золотое ожерелье, бляшки на рукавах и бусы.

Среди обломков костей рядом с другим женским захоронением, найдены два золотых перстня.

Одна из отличительных особенностей скифский украшений, это суть изделия. Оно непременно должно было нести какой-то смысл, рассказывать сюжет или что-то символизировать. Просто так скифы не делали ювелирные украшения. И сейчас специалисты работают над «расшифровкой» изделий.

Эти «золотые», во всех смыслах, находки сейчас переданы переданы в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Как отмечает главный хранитель музея Оксана Алпашкина: «Подобных перстней экспозиции Крыма не имели никогда. Вот маленький перстень с геммой из стекла, скорей всего, детский. Камень на большом пока не определили – гранат или сердолик. Видно, что на перстне изображен Амур, перед ним стоит на задних лапках собачка. Амур кормит собаку или дразнит. Такого уникального античного изображения нет, возможно, ни в одной коллекции. Конечно, мы особо рады перстням, серьгам в виде кандили и украшению из амфор. Такого тоже нигде нет».

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По мнению крымских археологов, найденные драгоценности можно сопоставить с крымской коллекцией «скифского золота», которая сейчас находится в Нидерландах (Прим. ред. – скифские сокровища с февраля 2014 года экспонируются в голландском музее Алларда Пирсона).

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