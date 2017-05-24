Скифское золото заменят конфискатом

Пока продолжается юридическая битва за скифское золото, которое до сих пор находится в Нидерландах, Крым пытается компенсировать отсутствие ценной экспозиции.

Так, директор Центрального музея Тавриды Андрей МАЛЬГИН отмечает, что в июне этого года, ко Дню России, музей представит экспозицию, по ценности не уступающую коллекции скифского золота, – передает Крыминформ.

Читайте: Аксёнов про скифское золото: «Руки не опускаем, боремся до последнего патрона»

Директор рассказал, что коллекция состоит из предметов, конфискованных на«черном» рынке сотрудниками ФСБ. Это – порядка двух сотен предметов, в том числе и золото.

Напомним, коллекция скифского золота остается в Нидерландах еще с 2014 года, после возвращения Крыма в состав России. Суды продолжаются до сих пор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

