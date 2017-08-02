Сколько будем платить за «коммуналку» в августе: повышение тарифов ЖКХ

Керчане начинают оплачивать квитанции по коммунальным услугам за июль 2017 года. Учитывая, что с 1 июля тариф по некоторым позициям был увеличен, у многих возникает вопрос: «Сколько платить?».
Тарифы на коммунальные услуги в Крыму не являются экономически обоснованными по отношению к общероссийский. Однако, чтобы не взваливать на плательщиков сразу экономически обоснованный тариф, который значительно выше действующего, повышение происходит поэтапно.
Так, на протяжение 2017 года в Крыму тарифы по каждому из пунктов коммунальных платежей был увеличен два раза: с 1 января и с 1 июля.
Сейчас керчанам предстоит осуществлять оплату уже по новому тарифу.
Редакция KerchINFO.com предлагает вашему вниманию цены на услуги ЖКХ, которые действительны в Керчи с 1 июля 2017 года.
Тариф на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2017 года для керчан будут следующие:
Для жителей сельской местности тариф во втором полугодии 2017 года составит:
Тариф на воду
Тарифы на воду с 01.07.2017 по 31.12.2017:
Тариф на водоотведение в Керчи с 01.01.2017 по 31.12.2017 составил для населения – 34,89 руб/куб.м (с НДС), а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34, 63 руб/куб.м (без НДС).
Тариф на газ
Тариф на газ в Керчи с 01.07.2017 по 31.12.2017
Цена газа для отопления и производства электроэнергии с использованием оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 7319,2 рублей за 1000 м³.
Тариф на отопление
Цена на тепло повышалась в 2017 году единожды и останется прежней до конца года.
Таким образом, керчане в 2017 году будут продолжать платить за тепловую энергию по следующему тарифу: 2 245,33 руб./Гкал (с НДС).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: