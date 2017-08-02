Сколько будем платить за «коммуналку» в августе: повышение тарифов ЖКХ

Керчане начинают оплачивать квитанции по коммунальным услугам за июль 2017 года. Учитывая, что с 1 июля тариф по некоторым позициям был увеличен, у многих возникает вопрос: «Сколько платить?».

Тарифы на коммунальные услуги в Крыму не являются экономически обоснованными по отношению к общероссийский. Однако, чтобы не взваливать на плательщиков сразу экономически обоснованный тариф, который значительно выше действующего, повышение происходит поэтапно.

Так, на протяжение 2017 года в Крыму тарифы по каждому из пунктов коммунальных платежей был увеличен два раза: с 1 января и с 1 июля.

Сейчас керчанам предстоит осуществлять оплату уже по новому тарифу.

Цены на услуги ЖКХ в Керчи

Редакция KerchINFO.com предлагает вашему вниманию цены на услуги ЖКХ, которые действительны в Керчи с 1 июля 2017 года.

Тариф на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2017 года для керчан будут следующие:

2,43 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

3,04 рубля за кВт/ч — за объем от 150 до 600 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч — за объем свыше 600 кВт/ч в месяц.

Для жителей сельской местности тариф во втором полугодии 2017 года составит:

2,43 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

3,04 рубля за кВт/ч — за объем от 150 до 600 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч — за объем свыше 600 кВт/ч в месяц.

Тариф на воду

Тарифы на воду с 01.07.2017 по 31.12.2017:

для населения составит 34,92 руб/куб.м (с НДС)

тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34,82 руб/куб.м (без НДС).

Тариф на водоотведение в Керчи с 01.01.2017 по 31.12.2017 составил для населения – 34,89 руб/куб.м (с НДС), а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34, 63 руб/куб.м (без НДС).

Тариф на газ

Тариф на газ в Керчи с 01.07.2017 по 31.12.2017

4201,7 рублей за 1000 м³ в пределах потребления до 3500 м³ газа в год

8420,3 рублей за 1000 м³ — за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год.

Цена газа для отопления и производства электроэнергии с использованием оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 7319,2 рублей за 1000 м³.

Тариф на отопление

Цена на тепло повышалась в 2017 году единожды и останется прежней до конца года.

Таким образом, керчане в 2017 году будут продолжать платить за тепловую энергию по следующему тарифу: 2 245,33 руб./Гкал (с НДС).

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