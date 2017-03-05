Сколько будут стоить цветы к 8 марта в Керчи

В городе уже начался предпраздничный цветочный ажиотаж. Чем ближе Международный женский день, тем больше в Керчи цветов и флористических композиций. Причем цветут они, конечно, не на клумбах, а в цветочных ларьках, базарах и «букетных». Корреспонденты KerchINFO.com решили узнать, во сколько в Керчи в этом году обойдётся покупка букета и отправились за этим на центральный рынок города.

Традиционно в преддверии Международного женского дня увеличилось не только количество цветов и их ассортимент, но и цены. На цветочном базаре Керчи сейчас роскошный выбор флористики. Керчане могут купить свежесрезанные крымскую и импортную розы, тюльпаны, множество сортов гербер, альстромерий, лилий, а также ирисы, орхидеи, хризантемы, герберы и множество других срезанных и горшечных растений.

На цветочном базаре в среднем преобладает следующий ценовой сегмент:

— тюльпан — 80 рублей;

— гвоздика — 50 рублей;

— хризантема — 150 рублей;

— ирис — 80 рублей;

— лилия — 500 рублей;

— розы — от 100 рублей за короткие и до 250 — за высокие;

— крымская роза 150 рублей;

— орхидея (ветка на три цветка) — 600 рублей;

— гербера — 150 рублей.

Как видим, букеты к 8 марта в этом году для керчан станут «золотыми». Так, в праздник, букет из трёх классических высоких голландских роз будет стоить — 750 рублей, а приличный букет из трёх веток лилий или орхидей, обойдётся керчанам в 1500—2000 рублей в зависимости от упаковки.

Ленивым мужчинам же в этом году придётся прилично раскошелиться, потому что вместе с ценами на цветы в этот день поднимется и стоимость услуги службы доставки. А если учесть, что в этот день мужчинам нужно поздравить и мам, и бабушек, сестёр и дочек, а также коллег и близких родственниц, то им не позавидуешь.

К слову, об остальных цветах. Не стоит забывать об экономной альтернативе – букетику из вербы, вереска и мимозы. И помните, что главное для женщин в этот праздник, не цветы и не подарки, а мужское внимание, искренность и забота.

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