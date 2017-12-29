Сколько детских площадок появилось в Керчи в 2017 году?

В уходящем 2017 году на территории Республики Крым было установлено 38 современных игровых комплекса – на сумму более 50 миллионов рублей. В числе регионов полуострова, где установили детские площадки вошла и Керчь.

Новые детские площадки появились в шести дворах Керчи, которые попали в программу «Формирование современной городской среды», а также в обновлённом Молодёжном парке. Как рассказал глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, программа будет продолжена и в 2018 году, в начале года будут проводить конкурс на определение около 30 дворов и одной парковой зоны – какие объекты благоустроят – выберут люди.

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Так же напомним, что в этом году открылась одна из главных детских площадок Керчи – обновлённый сквер «Алёнка». Кроме этого новые детские комплексы появились на улицах Ученической 5-7, Голощапова 15, Кирова 111, Горького 4, Гагарина 70, Попова 27, Ващенко 26, Свердлова 80, Ворошилова 3, 45, Орджоникидзе 110, Рубежная 16, Кошевого 18.

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