Сколько дорог отремонтировано в Керчи за 2017 год?

Дороги остаются наиболее проблемным вопросом для Керчи и его жителей. Несмотря на то, что часто на отдельных улицах производится ремонт, в целом дорожное покрытие города оставляет желать лучшего.

Так, согласно ведомости Службы автомобильных дорог о ликвидации деформаций дорожного покрытия на автомобильных дорогах Республики Крым в Керчи за текущий год было отремонтировано около 18 тысяч квадратных метров покрытия.

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Исходя из информации Ведомости, состоянием на 18 августа 2017 года в Керчи было ликвидировано 17 758 квадратных метров деформации на дорогах. Из низ за август — 919 квадратных метров.

Отметим, что в целом по Крыму за 2017 год было ликвидировано деформаций дорожного покрытия 633 363 квадратных метров.

Напомним, что наиболее проблемной в Керчи остается дорога в район Аршинцево — улица Шоссе Героев Сталинграда и улица Орджоникидзе.

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