Крымское правительство утвердило тарификацию оплаты за тепловую энергию для потребителей ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в 2017 году.

Исходя из данного документа, повышение цены на тепловую энергию по Крыму будет произведено два раза: 1 января (10%) и 1 июля (15%).

Однако для жителей Керчи, Ленинского района, пгт. Ленино, пгт. Багерово и Судака повышения в июле ожидать не стоит, так как на 1 января 2017 года тарифы на тепловую энергию, установленные для бытовых потребителей этих населённых пунктов достигнут экономически обоснованного уровня.

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Итак, Керчане в 2017 году будут платить за тепловую энергию по следующему тарифу: 2 245,33 руб./Гкал (с НДС).

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