Сколько потратят на развитие сельского хозяйства Крыма?

На этой неделе глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ встретился с Министром сельского хозяйства полуострова Андреем РЮМШИНЫМ.

В ходе встречи обсудили планы ведомства для развития отрасли на 2018 год.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Сергей АКСЁНОВ в 2018 году Министерство сельского хозяйства получает более 3 миллиардов рублей:

«Более 2 млрд рублей направится по отраслям растениеводства, более 400 млн рублей – на животноводство, столько же на развитие малых форм хозяйствования, 45 млн рублей – на агропромышленный комплекс, и еще 416 млн рублей – на развитие мелиорации и земель сельхозназначения» – отметил глава Республики.

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По мнению Сергея АКСЁНОВА, это основные векторы развития, запланированные на текущий год.

В свою очередь Министр сельского хозяйства озвучил хорошие прогнозы урожайности, в планах – увеличить сбор зерновых культур почти на 50 тысяч тонн. Сергей АКСЁНОВ отметил, что задача республики в том числе – поддерживать индивидуальных фермеров и позволять им выйти на рынок. Тогда, по его мнению, прогнозы сбудутся.

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