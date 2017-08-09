Сколько продлятся проблемы со светом в Крыму?

Из-за рекордно высоких температур в значительной степени возрос уровень потребления электроэнергии на полуострове. Крыму не хватает мощности, чтобы обеспечить полный потребителей в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым». Если подобная ситуация продолжиться, предприятию придется вводить так называемые ГВО — графиков временного ограничения.

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Сегодня, 9 августа, прогнозируемое время ограничения на полуострове от 20:00 до 22:00 в объеме порядка 5-10% от потребления районов электрических сетей.

Ожидаемый срок ограничения – 1 час.

Также руководство предприятия призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00!

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