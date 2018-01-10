Сколько стоит бензин в Керчи?

С начала нового года россиян ожидает повышение цен на топливо.В 2018 году дважды поднимут акцизу на 50 копеек. КерчьИНФО предлагает январский обзор цен на топливо в нашем городе.

Пока в Крым доставляют топливо через паромную переправу, цены на бензин у нас будут значительно выше среднего показателя в России.

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Обзор цен на топливо в январе 2018 года

АЗС REDPETROL (телецентр)

ГАЗ – 20,20 руб.

ДТ – 38,00 руб.

АИ 92 – 41,20 руб.

АИ95 – 43,40 руб.

АИ 98 – 49,90 руб.

АЗС ТЕS (Куор)

ГАЗ – 20,30 руб.

ДТ – 43,40 руб.

АИ92 – 41,30 руб.

АИ95 – 43,50 руб.

АИ95 (премиум) – 45,10 руб.

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