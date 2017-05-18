Сколько стоит благоустройство молодежного парка в Керчи

В план «Формирование современной городской среды» попал керченский Молодёжный парк, который расположен в районе Аршинцево.
На его ремонт из бюджета Республики Крым выделено 13,6 миллионов рублей.
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Напомним, что ранее администрация Керчи выносила на обсуждение керчанам три общественные зоны, которые необходимо благоустраивать: «Черепашка» (район завода им. Войкова), ул. Ленина, Молодёжный парк (район «Аршинцево»).
Однако сами жители Керчи не проявили интереса к опросу и не пришли на обсуждения.
Путём голосования в Интернете, было принято решение благоустроить именно Молодёжный парк.
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