Сколько стоит букет цветов на 1 сентября в Керчи?

Уже завтра керченские школьники отправятся покорять вершины знаний и грызть гранит науки, ведь вся страна празднует День знаний, который ознаменовывает начало нового учебного года.

Традиционно, каждый учебный год в России начинается с праздничной линейки в школьном дворе. Первоклашки знакомятся со своими первыми учителями, а выпускники готовятся прощаться уже с такими родными классными руководителями.

В первый осенний день, который одновременно является и первый учебным днем, в качестве поздравления с Днем знаний любимым школьным учителям принято дарить букеты цветов.

Чтобы узнать, какой цветочный выбор, и какие цены на букеты предлагают керченские продавцы, журналисты КерчьИНФО отправились на центральный рынок города.

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В этом году на цветочном рынке выбор довольно велик: розы, астры, хризантемы, гладиолусы – куда ни глянь – глаза «разбегаются». Отовсюду дружелюбные продавцы зазывают керченских родителей покупать растения всевозможных форм и оттенков.

Как обычно, в преддверии праздников, цены на цветочные букеты резко вырастают. Однако можно найти букеты и единичные цветы и по довольно демократичным ценам. Недорогие растения предлагают местные садоводы.

Цены на цветы на центральном рынке в Керчи (31 августа 2017 года)

Розы – от 75 р. за шт.;

Хризантемы – от 80 р. за шт., но уже за 150 р. можно приобрести небольшой букет у местных садоводов;

Гладиолусы – от 80 р. за шт.;

Эустомы – от 150 р. за веточку;

Ромашки – от 50 р. за веточку.

Кроме того, керченские продавцы предлагают широкий выбор уже готовых собранных букетов. Цена на них варьируется. Например, за 100-150 р. получится купить небольшой букетик полевых цветов. Если же вы отдаете предпочтение цветам дороже и «благороднее», то для приобретения такого букета придется приготовить от 350 р.

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