Сколько стоит букет цветов на 1 сентября в Керчи?

Уже завтра керченские школьники отправятся покорять вершины знаний и грызть гранит науки, ведь вся страна празднует День знаний, который ознаменовывает начало нового учебного года.
Традиционно, каждый учебный год в России начинается с праздничной линейки в школьном дворе. Первоклашки знакомятся со своими первыми учителями, а выпускники готовятся прощаться уже с такими родными классными руководителями.
В первый осенний день, который одновременно является и первый учебным днем, в качестве поздравления с Днем знаний любимым школьным учителям принято дарить букеты цветов.
Чтобы узнать, какой цветочный выбор, и какие цены на букеты предлагают керченские продавцы, журналисты КерчьИНФО отправились на центральный рынок города.
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В этом году на цветочном рынке выбор довольно велик: розы, астры, хризантемы, гладиолусы – куда ни глянь – глаза «разбегаются». Отовсюду дружелюбные продавцы зазывают керченских родителей покупать растения всевозможных форм и оттенков.
Как обычно, в преддверии праздников, цены на цветочные букеты резко вырастают. Однако можно найти букеты и единичные цветы и по довольно демократичным ценам. Недорогие растения предлагают местные садоводы.
Кроме того, керченские продавцы предлагают широкий выбор уже готовых собранных букетов. Цена на них варьируется. Например, за 100-150 р. получится купить небольшой букетик полевых цветов. Если же вы отдаете предпочтение цветам дороже и «благороднее», то для приобретения такого букета придется приготовить от 350 р.
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