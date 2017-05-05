Сколько стоит экипироваться к факельному шествию в Керчи

В Керчи началась продажа главного атрибута факельного шествия, которое по традиции пройдет 8 мая. По улицам города пройдут тысячи жителей и гостей города, почтив память героев.



На центральном рынке журналистам KerchINFO удалось пообщаться с предпринимателями, реализующими продукцию к факельному шествию.

«Факелы идут хорошо, на шествие керчане пойдут однозначно. Продаем мы по доступным ценам, по-сути прошлогодним», — рассказала продавец.

Так, факел на длинной ножке обойдется в 75 рублей, на короткой можно приобрести за 50 рублей. Средняя цена сухого топлива не превышает 50 рублей. Таким образом, готовый комплект керчане смогут получить за сотню.

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Факела, сделанные из бамбука, обойдутся дороже — 150 рублей за штуку.

Предприниматели отмечают, основной наплыв покупателей придется на 6-7 мая. Тогда и точек с продажей факелов станет гораздо больше. Повлияет ли этот фактор на цены — неизвестно.

Если финансы не позволяют купить факел у реализаторов, существует способ, известный каждому керчанину с детства. Изготовить вручную незамысловатый, но значимый для героической традиции предмет довольно просто: для этого потребуется консервная банка, молоток, гвозди, небольшой черенок и самое главное — желание.

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