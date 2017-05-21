Сколько стоит снять квартиру в Керчи: пособие туристу

Курортный сезон начался, и соответственно в Крым потянулись туристы из материковой России. Кто-то поедет на ЮБК, кто-то захочет в горы, а кто-то и позагорать у теплого Крымского моря. Те, кто остаются на отпуск в Керчи, скорее всего уже присмотрели себе жилье, а если нет, то редакция KerchINFO.com предлагает вам материал о том, сколько же будет стоить жилье в Керчи этим летом.

Сколько стоит снять квартиру в Керчи

Пожалуй, одним из самых распространенных вариантов жилья является съем квартиры. И вариантов тут масса, практически для любого бюджета и количества отдыхающих. Попробуем рассмотреть все варианты, от самых дешевых, до наиболее продвинутых.

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1-комнатные квартиры в Керчи

Пожалуй, это наиболее экономичный вариант с наилучшими условиями, если вы едете в Крым в одиночку или парой. Что правда, меньше чем за тысячу рублей в сутки жилье вы вряд ли найдете. Ну, разве что рублей на 100 дешевле. Итак, за 900-1000 рублей вы получаете wi-fi, стиральную машину, кондиционер, бойлер, холодильник, в общем — все бытовые радости жизни. соответственно, за отдельные «плюшки», такие как дизайн интерьера, бытовую технику поновее и «закатывание» вечеринок придется выложить от 1200 до 2500 рублей в сутки.

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2-комнатные квартиры в Керчи

С 2-комнатными квартирами дела обстоят также. Все зависит от дизайна, качества техники и условий проживания. в среднем, цены на «двушки» варьируются от 1400 до 2000 рублей, в зависимости от района города и качества жилья. Но зачастую, хозяева квартир пытаются привести жилье в «божеский» вид в любом случае.

3-комнатные квартиры в Керчи

Все вышеперечисленное, только на одну комнату больше, а соответственно и на энное количество денег в сутки дороже. Опять же, в зависимости от района, цены колеблются от 2000 до 4,5-5 тысяч рублей. Есть варианты и дешевле, однако за условия ручаться никто не может.

Дома/эллинги в Керчи

Вот тут, ценовая политика разниться просто колоссально. Суммы начинаются всего с 400 рублей в сутки, и доходят до 7-10 тысяч рублей. Самые дорогие — конечно в центре города. Самые дешевые — частный сектор, откуда до центра добираться если не проблематично, то уж точно долго. Одноэтажные, двухэтажные, все будет зависеть только от суммы, которую вы желаете потратить на жилье.

Итог

Остановиться в Крыму и в Керчи есть где, дефицита с жильем не наблюдается. Наблюдается лишь рост цен, к чему нужно быть готовыми. Стоит отметить, что в случае съема квартиры, зачастую хозяева делают скидки в зависимости от срока пребывания, у отелей такое обычно не практикуется. В любом случае, можно сделать вывод, что квартиру снять дешевле. Но решать – вам и только вам. Редакция KerchINFO.com желает вам приятного отпуска, когда бы он ни был. Приезжайте в Керчь, у нас есть, чем заняться!

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