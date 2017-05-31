Сколько стоит снять жилье в Керчи летом

Курортный сезон в Крыму продолжает набирать обороты. Несмотря на все прогнозы, спрос на отдых на полуострове довольно высок, а отдыхающим нужно жилье. Редакция KerchINFO.com предлагает вам цены на жилье в Керчи и пригородных поселках этим летом.

Квартиры посуточно в Керчи

Итак, рассмотрим квартиры посуточно. В последнее время хозяева квартир стараются обустроить их с наибольшим комфортом, так что в плане вещей, необходимых для комфортного проживания, все будет в порядке. Телевизор, холодильник, бойлер, интернет, кондиционер, зачастую все это входит в стоимость суточного проживания.

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Цены на однокомнатные квартиры будут варьироваться в среднем от 800 до 2500 рублей в сутки. В самые дорогие варианты входит помимо всего прочего возможность устраивать вечеринки. Двухкомнатные квартиры обойдутся вам чуть дороже, тут уже от 1400 до 2500-3000 тысяч в сутки на тех же условиях, что и однокомнатные. С «трешками» та же история: минимальная цена трехкомнатной квартиры, в зависимости от состояния, условий хозяев и района обойдется в 2000-2500 рублей, самые дорогие варианты – 5000 рублей в сутки.

Частный сектор в Керчи

Стоимость дома или его части посуточно также возможна в нашем городе. Тут варианты – от очень экономных (порядка 400 рублей с удобствами во дворе), до 7-10 тысяч. Цена зависит от отделки дома, наличия бытовой техники, опять же условий хозяев, и местоположения дома.

Касательно эллингов, то тут цены в среднем колышутся от 3,5 тысяч до 7 тысяч рублей за день. За прекрасный вид на море, чистый воздух, и все это совмещено с благами цивилизации – за такое придется раскошелиться.

Отели в Керчи

В этом плане, в Керчи тоже все в порядке. По городу и его окрестностям разбросано множество мини-отелей и частных гостиниц. Сутки проживания в номере будет стоить вам в районе 1800-2000 рублей. Соответственно, предела совершенству (как и ценам за номер) практически нет, поэтому если вы хотите все удобства и завтрак в постель – выложить вам придется порядка 5000 рублей за день проживания.

Гостевые дома в Керчи

Если же гостиница для вас – удовольствие, на которое не хотелось бы тратить столько денег – то на помощь приходят гостевые дома. Их, по дороге от Керченской паромной переправы, разбросано очень много. Это как раз тот вариант, когда квартиру уже не найти, в отель – дорого, а ночевать надо.

В такой ситуации, номер без питания обойдется вам от 600 рублей в сутки. В «высокий» сезон, цены могут достигать 1200 рублей в сутки, как и во всем Крыму, но на то и «высокий» сезон.

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Пансионаты в Керчи

Цены на койко-место в пансионатах, в прибрежных поселках около Керчи, начинаются с 350 рублей с человека в сутки. Это – без питания. С питанием – цены повышаются. В разгар сезона, номер эконом-класса может доходить в среднем до 1000-1200 рублей с человека с питанием. Номера класса «Люкс» могут доходить до 4 тысяч в сутки (опять же с питанием).

Резюмируя…

Отдыхать ли в Керчи, или просто находиться в нашем городе проездом – жилье найдется всем. Любой каприз – за ваши деньги. Но в любом случае, лучше заранее продумывать маршрут и места остановки на ночлег, заранее бронировать номера на сайте Doba или прозванивать хозяев квартир, договариваясь об оплате. Ведь многие люди, сдающие жилье, с радостью сделают вам скидку, если вы будете останавливаться на длительное время. Ну, а сам выбор жилья, естественно остается за вами.

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