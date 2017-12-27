Сколько стоит соврать керченским полицейским?

Следователь отдела полиции №2 УМВД России по Керчи предъявил обвинение ранее судимому 33-летнему крымчанину в заведомо ложном доносе о совершении в отношении него преступления.

По версии крымчанина, вечером на одной из улиц города неизвестный мужчина, причинив телесные повреждения, похитил у него куртку, документы удостоверяющие личность, мобильный телефон и деньги. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей. На самом же деле всё оказалось куда проще – мужчина не стал «сдавать» своего товарища, который нанёс ему ножевое ранение затылочной части головы. А поскольку самостоятельно остановить кровотечение крымчанин не мог, пришлось обращаться к медикам и в полицию.

Читайте: Итоги года от МЧС: меньше происшествий, больше спасённых

Полицейские, в ходе расследование, обратили внимания на множество деталей и факторов, которые мужчина объяснить не мог и разоблачили крымчанина в ложном доносе. Обвиняемый раскаивается в совершении прступления. Однако, по статье 306 УК РФ – за заведомо ложный донос о совершении преступления ему может грозить наказание от штрафа в размере до 120 000 рублей – до лишения свободы на срок до двух лет. Пока в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

