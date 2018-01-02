Сколько туристов приедет в Крым в 2018 году?

В последние несколько лет полуостров принимал более 5 000 000 туристов. Так, в 2016 году в республике отдыхало – 5 570 000 человек, а в 2017 – 5 200 000 путешественников.

Как сообщает глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК, на данный момент, с учетом существующей транспортной логистики на полуострове, максимальное количество туристов, которое может принять Крым составляет приблизительно 5 500 000 – 6 100 000 туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«До окончания строительства моста через Керченский пролив Крым будет в среднем принимать 5,5 миллиона туристов, плюс-минус 200 тысяч. Кроме того, есть много факторов, которые нужно учитывать: погода, которая влияет на самолеты и паром, цены на авиаперелеты, политика киевских властей, которые могу закрыть границу для своих туристов, и прочее», — рассказал Алексей ЧЕРНЯК.

Таким образом, по прогнозам крымских властей, в 2018 году на территории полуострова Крым отдыхать приедут 5 500 000 туристов.

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