Сколько в Керчи стоит отпраздновать День Святого Валентина?

Сколько в Керчи стоит отпраздновать День Святого Валентина?
Февраль 14 10:49 2017

Для всех, кто влюблён и состоит в отношениях, День Святого Валентина — отличный повод напомнить о своих чувствах, сказать слова благодарности второй половинке и просто провести время в романтической обстановке. Ведь за чредой ежедневной суеты люди часто забывают уделять время друг другу.

Редакция KerchINFO.com решила проанализировать, сколько будет стоит среднестатистическому керчанину отпраздновать День всех влюблённых.плюшевый мишка

Любой праздник начинается с подарка. Наиболее популярными подарками для прекрасной половины человечества 14 февраля являются валентинки и плюшевые игрушки. Мужчинам, в свою очередь, с годами не сложилось типичного подарка. Как правило, парням дарят что-то исходя из их увлечений и хобби.

В Керчи плюшевые медведи, зайчики и котики представлены в широком ассортименте: от маленьких до необъятных. Компактные мягкие игрушки обойдутся вам от 500 рублей, а вот за большого медведя придётся отдать около 4 тысяч рублей.

Читайте: В Керчи торгуют запрещенными подснежниками

Валентинки, как и игрушки, можно найти, как маленькие, так и большие. Самые дорогие стоят около 500 рублей.

Если подарок уже куплен, то самое время подумать и про романтический ужин. Многие керченские кафе и рестораны в этот праздник стараются по-особенному украсить интерьер, чтобы создать по-настоящему романтическую обстановку для влюбленных. Но сколько нужно денег, чтобы вечер стал не только приятным?

За лёгкий салат нужно заплатить около 300 рублей, вторые блюда в керченских заведениях стоят от 500 рублей, а сладкий десерт в среднем обойдется вам в 400 рублей. И какой ужин без вина? Красное вино крымских производителей в среднем в кафе стоят от 300 рублей за 100 грамм.

Читайте: Цены на основные продукты в Керчи в феврале

Таким образом, за романтический ужин на двоих нужно будет заплатить около 2 тысяч рублей.

Не следует забывать и про цветы. Учитывая, что вкусы у всех дам весьма различные, а розы остаются незыблемой классикой, поэтому будет отталкиваться от цен на королеву цветов. В среднем, в Керчи цена на розы варьируется от 100 до 200 рублей: чем объёмнее цветок и выше ножка, тем дороже стоимость. Путём несложных расчётов выходит, что букет их 11 роз стоит минимум 1100 рублей.розы

Суммируя все выше перечисленные элементы праздника, стоимость полноценного празднования Дня Святого Валентина в Керчи может колебаться от 3 до 5 тысяч рублей.

Важно отметить, что многие керчане относятся к празднику весьма скептически, и далеко не все считают этот день особенным. Но, верите ли вы в этот праздник или нет, просто скажите сегодня своей второй половинке «Спасибо, что ты у меня есть. Я тебя люблю!»



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!




comments powered by HyperComments