Сколько в Керчи стоит отпраздновать День Святого Валентина?

Для всех, кто влюблён и состоит в отношениях, День Святого Валентина — отличный повод напомнить о своих чувствах, сказать слова благодарности второй половинке и просто провести время в романтической обстановке. Ведь за чредой ежедневной суеты люди часто забывают уделять время друг другу.

Редакция KerchINFO.com решила проанализировать, сколько будет стоит среднестатистическому керчанину отпраздновать День всех влюблённых.

Любой праздник начинается с подарка. Наиболее популярными подарками для прекрасной половины человечества 14 февраля являются валентинки и плюшевые игрушки. Мужчинам, в свою очередь, с годами не сложилось типичного подарка. Как правило, парням дарят что-то исходя из их увлечений и хобби.

В Керчи плюшевые медведи, зайчики и котики представлены в широком ассортименте: от маленьких до необъятных. Компактные мягкие игрушки обойдутся вам от 500 рублей, а вот за большого медведя придётся отдать около 4 тысяч рублей.

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Валентинки, как и игрушки, можно найти, как маленькие, так и большие. Самые дорогие стоят около 500 рублей.

Если подарок уже куплен, то самое время подумать и про романтический ужин. Многие керченские кафе и рестораны в этот праздник стараются по-особенному украсить интерьер, чтобы создать по-настоящему романтическую обстановку для влюбленных. Но сколько нужно денег, чтобы вечер стал не только приятным?

За лёгкий салат нужно заплатить около 300 рублей, вторые блюда в керченских заведениях стоят от 500 рублей, а сладкий десерт в среднем обойдется вам в 400 рублей. И какой ужин без вина? Красное вино крымских производителей в среднем в кафе стоят от 300 рублей за 100 грамм.

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Таким образом, за романтический ужин на двоих нужно будет заплатить около 2 тысяч рублей.

Не следует забывать и про цветы. Учитывая, что вкусы у всех дам весьма различные, а розы остаются незыблемой классикой, поэтому будет отталкиваться от цен на королеву цветов. В среднем, в Керчи цена на розы варьируется от 100 до 200 рублей: чем объёмнее цветок и выше ножка, тем дороже стоимость. Путём несложных расчётов выходит, что букет их 11 роз стоит минимум 1100 рублей.

Суммируя все выше перечисленные элементы праздника, стоимость полноценного празднования Дня Святого Валентина в Керчи может колебаться от 3 до 5 тысяч рублей.

Важно отметить, что многие керчане относятся к празднику весьма скептически, и далеко не все считают этот день особенным. Но, верите ли вы в этот праздник или нет, просто скажите сегодня своей второй половинке «Спасибо, что ты у меня есть. Я тебя люблю!»

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