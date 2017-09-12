Сколько в Керчи стоит содержание кладбищ?

Уборка и содержание керченских кладбищ обходится бюджету города по 1,1 миллиона в квартал. Об этом свидетельствует данные сайта госзакупок РФ.
Управлением жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым размещен аукцион на выполнение работ по содержанию кладбищ и прочих мест захоронения.
Максимальная (начальная) сумма контракта — 1 100 000,00 рублей. Финансирование производится из бюджета муниципального образования городской округ Керчь.
Согласно срокам, договор действует с момента подписания и до 31 декабря текущего года, то есть фактически три месяца.
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Работы по содержанию и уборке кладбищ предусматривает необходимость выполнения следующих работ:
В зимний период необходимо выполнить следующие виды работ:
В весенний, летний и осенний периоды необходимо выполнить следующие виды работ:
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