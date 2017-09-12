Сколько в Керчи стоит содержание кладбищ?

Уборка и содержание керченских кладбищ обходится бюджету города по 1,1 миллиона в квартал. Об этом свидетельствует данные сайта госзакупок РФ.

Управлением жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым размещен аукцион на выполнение работ по содержанию кладбищ и прочих мест захоронения.

Максимальная (начальная) сумма контракта — 1 100 000,00 рублей. Финансирование производится из бюджета муниципального образования городской округ Керчь.

Согласно срокам, договор действует с момента подписания и до 31 декабря текущего года, то есть фактически три месяца.

Читайте: Ремонт дорог в Керчи: на Мирошника новый асфальт

Работы по содержанию и уборке кладбищ предусматривает необходимость выполнения следующих работ:

подметание аллей и дорожек с твердым покрытием;

подборка случайного и бытового мусора;

транспортировка собранного мусора вручную, в отведенное место;

вывоз мусора и оплата утилизации.

В зимний период необходимо выполнить следующие виды работ:

Очистка подъездных путей, проездов, площадок, тротуаров и пешеходных дорожек от свежевыпавшего снега;

Обработка поверхностей подъездных путей, проездов, тротуаров и пешеходных дорожек противогололедными материалами (при образовании наледи);

Обеспечивать свободный проезд в зимний период на территории кладбищ к контейнерным площадкам, свободный подход к мемориальным сооружениям и захоронениям.

В весенний, летний и осенний периоды необходимо выполнить следующие виды работ:

Подметание твердого покрытия от песка и мусора;

Уборка территории кладбищ от листвы и прочего мусора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

