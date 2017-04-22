Сколько зарабатывают в Керчи?

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщает, что средняя номинальная начисленная заработная плата в Крыму по всем организациям в 2015 году равнялась 22 тысячам 440 рублям, в том числе в городе Севастополе – 21 тысяче 848 рублям.

Власти Республики Крым обещают рост средней зарплаты до 24 тысяч 200 рублей по итогам 2016 года, до 26 тысяч 400 рублей в 2017 году, до 28 тысяч 900 рублей в 2018.

Читайте: Тарифы на теплоснабжение в Керчи: опять ничего не понятно

Редакция KerchINFO.com решила спросить у своих читателей, совпадают ли данные главной статистической службы страны с реальным положением дел.

В опросе приняли участие 332 человека. По его результатом 33,4% (111 человек) отметили, что зарабатывают от 9 до 15 тысяч рублей. На второй позиции оказалось заработная плата в размере от 15 до 22 тысяч рублей — 19,9% (66 человек). И на третьем месте по ответам керчан оказалась зарплата выше 30 тысяч рублей 15,1% (50 человек).

Важно отметить, что 39 человек (11,7%) из 332 указали, что на данный момент находятся в поисках работы.

Таким образом, можно резюмировать, что средняя заработная плата в Керчи не превышает 15 тысяч рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

