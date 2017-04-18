«Скорая» Керчи будет ездить на выезд с полицией

После инцидента, произошедшего 16 апреля, в результате которого был ранен врач скорой помощи, керченские власти инициировали выезды на вызовы в сопровождении полиции.

Выезд с правоохранителями будет осуществляться, в случае если пациент состоит в реестре на учете в психоневрологическом диспансере города. Как отмечают представители администрации Керчи, если такого реестра нет, то он должен быть создан, – передает Крымское информационное агентство.

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Отмечается, что подобная мера позволит снизить количество случаев агрессии по отношению к врачам. Также в скором времени в администрации города состоится совещание, в ходе которого представители медики и полицейские разработают план действий по пресечению подобных случаев в будущем.

Напомним, 16 апреля вечером «скорая» выехала на вызов. Поступило сообщение о попытке суицида. При выходе работников скорой из квартиры, «суицидник» нанес несколько ударов ножом одному из медиков. В результате сотрудник скорой помощи попал в реанимацию.



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