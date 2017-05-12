Следком Керчи отправит под суд экс-главу Щелкино за многомиллионную растрату

Следственным отделом по Керчь Главного ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы администрации городского поселения Щелкино Ленинского района.

По данным следствия, обвиняемая Татьяна ЕРМАНОВА в нарушении требований действующего законодательства произвела расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, в сумме более 5 миллионов рублей.

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В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления.

В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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