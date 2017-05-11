Следком расследует дело выпавшей из окна женщины

Следственный комитет Крыма производит проверку по факту обнаружения трупа женщины около подъезда жилого дома в Керчи. Об этом сообщил помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Евгения Беликова в комментарии Крыминформу.

«По факту падения женщины с 14-этажного дома в Керчи проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа», – отметила Беликова.

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Напомним, сегодня днем, 11 мая, возле дома по ул. Генерала Петрова 12 был обнаружен труп женщины.

На вид ей от 40 до 50 лет. Светловолосая. Соседи опознать не могут. По предварительной информации человек упал с многоэтажки.

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