Следственный комитет РК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза

По факту крушения сухогруза Anda возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РК.

Ранним утром 29 июля в МЧС Республики Крым поступило сообщение о крушении судна Anda, находившегося в нейтральных водах Черного моря. Сухогруз вышел из керченского порта, проигнорировав штормовое предупреждение.

Свой маршрут судно совершало под флагом Того, а на его борту находился груз пшеницы, перевозимой из Керчи в Грецию.

По состоянию на вечер 29 июля было спасено 8 членов экипажа, состоявшего из граждан Индии и Сирии. Моряки были доставлены в ялтинскую больницу в стабильном состоянии. Ялтинские врачи не обнаружили угроз жизни. Поиски девятого, последнего, члена экипажа.

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На данный момент Крымским следственным отделом на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время проведен ряд следственных действий направленных на установления всех обстоятельства произошедшего крушения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

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