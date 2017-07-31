Следующий из Керчи рейсовый автобус стал участником ДТП

Вечером 30 июля в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Феодосия-Судак» произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Керчь-Судак». Об этом сообщает пресс-служба Главного управлении МСЧ России по Республике Крым.

Автобус марки «SETRA» столкнулся с двумя автомобилями марки «Mercedes-Benz GL-Class» и «ВАЗ-2110». В момент аварии «Керчь-Судак» следовал по своему рейсовому маршруту. Сообщение об аварии поступило в службу спасения в 17:45.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 19-ой пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республики Крым, пожарной части с. Щебетовка, и аварийно-спасательного отряда «Крым-спаса», а также медицинские работники и сотрудники ГИБДД.

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Во время ДТП в салоне рейсового автобуса находилось 30 человек, ни один из которых не пострадал. В то же время медицинская помощь потребовалась водителю и пассажирам легкового автомобиля «Mercedes-Benz GL-Class», среди которых находился и семилетний ребенок. Потерпевшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Феодосийскую центральную районную больницу.

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