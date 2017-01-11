Медицинские работники Керчи рекомендуют быть осторожными на улицах города в связи со сложными погодными условиями. Редакция сайта KerchINFO.com получила комментарии от инструктора по санитарному образованию Керченской больницы №1. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из правил безопасности.

Уважаемые жители и гости города! В связи со сложными погодными условиями медицинские работники советуют, как вести себя на улице во время гололеда и низкой температуры воздуха.

1. Советуем без необходимости не выходить на улицу.

2. При гололедице РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

• ходить, слегка согнув ноги в коленях, корпус немного наклонить вперед, руки свободны;

• идти мелкими шажками «шаркающей походкой»;

• надевать обувь с резиновой (нескользящей) подошвой, временно отказаться от каблуков и высокой платформы.

3. Родным и соседям просьба побеспокоиться о пожилых и больных людях, проявить милосердие и помочь приобрести необходимые продукты или лекарства.

4. Чтобы не допустить переохлаждений и обморожений:

• не находитесь на улице длительное время,

• носите головные уборы, перчатки, теплую и свободную обувь, одежду.

5. При первых признаках переохлаждения (обморожения) пострадавшего следует:

• согреть,

• дать теплое питье,

• замерзшие участки тела аккуратно (слегка) растереть руками,

• наложить сухую повязку, утеплив ее снаружи ватой или теплым платком.

6. Признаками обморожения считаются:

• холодная на ощупь кожа,

• покалывание,

• отсутствие чувствительности на определенных участках тела,

• изменение цвета кожи.

7. Если же с вами случилась беда, немедленно обращайтесь за помощью в медицинские учреждения Керчи.

Редакция сайта KerchINFO.com просит также быть внимательными на дорогах! В связи погодными условиями опасность подстерегает под крышами (козырьками), с которых падает снег и лед. Пешеходов также просим обращать внимание на проезжую часть и, прежде чем перейти дорогу, убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Водители, выбирайте безопасную скорость движения. Берегите себя и своих близких!

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